Ташкент, 6 октября, 2021, 13:37 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев за пять лет совершил 46 визитов в зарубежные страны. Об этом сообщил ИА REGNUM представитель МИД Узбекистана.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

«С начала руководства республикой Шавкатом Мирзиёевым, на качественно новую ступень подняты отношения со всеми мировыми державами и другими ведущими государствами, а также открыты новые направления международного сотрудничества Узбекистана», — отметил собеседник агентства.

Он указал, что за этот период подписано свыше 575 новых двусторонних и многосторонних соглашений.