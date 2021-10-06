Ватикан, 6 октября, 2021, 13:43 — ИА Регнум. Боль и стыд испытал Папа Римский Франциск, когда узнал о многочисленных случаях растления детей во Франции представителями католической церкви. Об этом он заявил 6 октября во время коллективной аудиенции, комментируя представленный накануне доклад.

(сс) Xonn Папа Римский Франциск

«Я хочу выразить всем жертвам мою искреннюю боль и сопереживание. Это и мой стыд, наш стыд, мой стыд за слишком долгое бездействие церкви», — сказал понтифик.

По данным Независимой комиссии по расследованию сексуальных преступлений в лоне церкви, жертвами таких преступлений в 1950—2020 годах стали 216 тыс. несовершеннолетних. Как сообщало ИА REGNUM, насильников среди французских священников было около 3 тыс. человек, пострадали от их действий в основном мальчики.

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