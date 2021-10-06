Москва, 6 октября, 2021, 13:33 — ИА Регнум. Художник-акционист Павел Крисевич, который ранее был арестован за стрельбу на Красной площади, останется под стражей. Такое решение 6 октября принял Московский городской суд. Об этом сообщил адвокат подследственного Леонид Соловьев.

禁书 网 Арест

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«Мосгорсуд отклонил нашу апелляцию и оставил Крисевича под стражей», — сказал в беседе с ТАСС правозащитник.

Сам акционист участвовал в заседании по видеосвязи, так как находится в институте имени Сербского на психолого-психиатрической экспертизе.

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Напомним, в июне на Красной площади акционист Павел Крисевич устроил стрельбу в воздух из охолощённого оружия и сымитировал выстрел в себя. Правонарушителя задержали, а позже возбудили в отношении него уголовное дело о хулиганстве. Вместе с ним по делу в статусе свидетеля проходит студентка Ника Самусик, которая в тот день, имея на руках документы журналиста, снимала «перформанс» Крисевича на камеру.

Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.