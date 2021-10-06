Нижний Тагил, Свердловская область, 6 октября, 2021, 13:32 — ИА Регнум. В Свердловской области 45-летний гражданин отдан под суд за двойное убийство. Об этом сообщает старший помощник руководителя областного управления СКР Александр Шульга.

Суд

Преступление произошло в ночь на 14 февраля в Нижнем Тагиле. Пьяный гражданин зарезал брата своей сожительницы, а затем и её саму. Мужчина скончался в больнице в тот же день, а его сестра — через несколько дней.

Подозреваемый скрылся, но затем был задержан. По словам пресс-секретаря областного главка МВД Валерия Горелых, женщина планировала расстаться с обвиняемым, а её брат полностью разделял это намерение. Данный факт и стал поводом для кровавой расправы.