Новозыбков, Брянская область, 6 октября, 2021, 13:35 — ИА Регнум. Новый владелец появился у Новозыбковского машиностроительного завода в Брянской области. Предприятие выкупила московская компания.

Rostec.ru Цех машиностроительного завода

Завод был выставлен на продажу из-за финансовых проблем. Новый собственник на торгах 5 октября приобрёл земельные участки, производственные и административные помещения, оборудование за 599,9 млн рублей.

Новый владелец завода занимается ремонтом грузовых вагонов и поставкой запчастей, сообщает издание «Брянск Today».