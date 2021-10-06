Токио, 6 октября, 2021, 13:32 — ИА Регнум. В сети появились снимки спорткара Nissan Z 2023 года, перевозимого на автовозе в Японии. Снимки с автомобилем размещены на странице jdm_sports_cars в социальной сети Instagram.

Jdm_sports_cars Nissan Z 2023 года

На снимках спорткар имеет оригинальный цвет кузова Gun Metallic и глянцевую чёрную крышу. Автопроизводители также укомплектовали автомобиль красными тормозными колодками.

Силовой агрегат Nissan Z 2023 года позаимствовал у Infiniti. Под капотом новинки стоит трёхлитровый V6 с двойным турбированным наддувом максимальной производительностью 400 «лошадей» (475 Нм).

В начальной комплектации с «движком» агрегатируется шестискоростная механическая коробка передач. За доплату покупатель получит девятискоростную автоматическую трансмиссию.

Крутящий момент от мотора передаётся через коробку передач исключительно на заднюю ось.

Ранее Nissan показал в рамках автомобильной выставки в Китае модернизированный седан Sylphy с гибридным силовым агрегатом e-Power. Силовая установка модели состоит из мотора рабочим объёмом 1,2 литра производительностью 72 л. с. и электромотора мощностью 136 л. с.

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