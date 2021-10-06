Омск, 6 октября, 2021, 13:31 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области коронавирус выявили у 371 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 октября в региональном министерстве здравоохранения.

Дарья Драй ИА REGNUM Коронавирусный стационар

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»

По данным сайта «Стопкоронавирус.рф», за весь период пандемии в Омской области подтверждено 86 666 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 69 337 человек.

Напомним, 5 октября в Омской области было выявлено 368 носителей коронавируса.