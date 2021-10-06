Ташкент, , 13:29 — REGNUM Узбекско-российские консультации Рабочей группы высокого уровня по региональной безопасности состоялись 5 октября. Об этом сообщает МИД Узбекистана.

Россия и Узбекистан Mil.ru

«В ходе консультаций обсуждены актуальные вопросы узбекско-российской повестки дня и региональной безопасности», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Делегации сторон возглавили с узбекской стороны первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Фарход Арзиев, с российской — заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко.