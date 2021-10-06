Липецк, 6 октября, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Глава Липецкой области Игорь Артамонов поручил выделить дополнительные средства из областного бюджета на ежемесячные выплаты работникам регионального Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф и отделений скорой помощи в районных больницах. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Липецкаяобласть.рф Игорь Артамонов посетил областную станцию скорой медицинской помощи и медицины катастроф

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Врачи дополнительно получат 25 тысяч рублей, средний медицинский персонал — 20 тысяч рублей, водители автомобилей выездных бригад скорой медицинской помощи — 15 тысяч рублей, младший медицинский персонал — 10 тысяч рублей.

Игорь Артамонов ранее посетил областную станцию скорой медицинской помощи и медицины катастроф.

«Жители региона жалуются на работу медиков и долгое ожидание скорой помощи. Приехал сюда посмотреть лично, как все обстоит на самом деле и как мы можем решить эту проблему», — рассказал глава региона.

По словам главврача станции Александра Игнатовского, за последние три недели количество вызовов увеличилось примерно на 50%, нагрузка на сотрудников возросла, не хватает 30 фельдшеров и водителей. Игорь Артамонов подчеркнул, что бригады скорой помощи будут доукомплектованы студентами старших курсов, управление здравоохранения уже привлекает волонтеров. Также будут повышены зарплаты медиков.

«Всплеск заболеваемости серьёзный, и меры должны быть экстраординарными. Все, кто работает в службе скорой помощи — фельдшеры, врачи, водители — получат надбавки до нового года… Также мы должны мобилизовать сюда несколько десятков человек. Будем искать медиков в частных медицинских клиниках, предложим работу на скорой водителям администрации», — сказал Игорь Артамонов.