В Липецкой области работникам скорой помощи назначили новые выплаты
Липецк, 6 октября, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Глава Липецкой области Игорь Артамонов поручил выделить дополнительные средства из областного бюджета на ежемесячные выплаты работникам регионального Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф и отделений скорой помощи в районных больницах. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»
Врачи дополнительно получат 25 тысяч рублей, средний медицинский персонал — 20 тысяч рублей, водители автомобилей выездных бригад скорой медицинской помощи — 15 тысяч рублей, младший медицинский персонал — 10 тысяч рублей.
Игорь Артамонов ранее посетил областную станцию скорой медицинской помощи и медицины катастроф.
По словам главврача станции Александра Игнатовского, за последние три недели количество вызовов увеличилось примерно на 50%, нагрузка на сотрудников возросла, не хватает 30 фельдшеров и водителей. Игорь Артамонов подчеркнул, что бригады скорой помощи будут доукомплектованы студентами старших курсов, управление здравоохранения уже привлекает волонтеров. Также будут повышены зарплаты медиков.