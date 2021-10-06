Москва, , 17:45 — REGNUM Михаил Саакашвили вернулся в Грузию, т.к. о нём стали забывать как на родине, так и на территории всего постсоветского пространства. Об этом 6 октября заявил ИА REGNUM политолог, старший научный сотрудник Центра евроазиатских исследований МГИМО Вадим Муханов.

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Саакашвили вернулся в Грузию, потому что это та территория, которая давала ему и даёт базовый политический капитал», — заявил политолог.

«Самое главное — в Грузии его стали забывать. Вообще Саакашвили стали забывать на постсоветском пространстве. Грузия — та территория, которая перманентно может подогревать интерес к фигуре Саакашвили», — отметил Муханов.

«Если бы он приехал на другую территорию, вряд ли его личность получила бы такое информационное обрамление», — подытожил эксперт.

Напомним, что 1 октября Михаил Саакашвили прибыл на территорию Грузии, после чего был задержан. Находясь в заключении, Саакашвили написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому.