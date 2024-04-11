Вашингтон, 6 октября, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Малоизвестные музыканты Брэндон Купер (псевдоним Mr. Cooper) и Тимоти Валентайн (Drum'n Skillz) подали иск в суд против популярных американских рэперов Криса Брауна и Дрейка. Об этом 6 октября пишет издание TMZ.

The Come Up Show Дрейк

Причиной иска стала схожесть трека звёзд под названием No Guidance и композиции I Love Your Dress Валентайна и Купера. По словам музыкантов, Дрейк и Крис Браун позаимствовали у них ритм песни и даже её текст.

Ранее рэпер Дрейк выпустил альбом под названием Certified Lover Boy. Премьера пластинки состоялась 3 сентября 2021 года.