Таллин, 6 октября, 2021, 13:26 — ИА Регнум. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас участвует в среду, 6 октября, в саммите Европейского союза и западно-балканских стран, который проходит в Словении. Об этом сообщила канцелярия правительства страны.

EU2017EE Estonian Presidency Кая Каллас

На саммите будут обсуждаться вопросы сотрудничества между ЕС и странами региона. Во встрече будут участвовать руководители 27 стран Европейского союза, а также Албании, Боснии и Герцеговины, Сербии, Черногории, Косово и Северной Македонии.

Премьер-министр Каллас также встретится в рамках саммита с премьер-министром Северной Македонии Зораном Заевым, с которым обсудит двусторонние отношения и начало переговоров о вступлении в Европейский союз.

Накануне вечером 5 октября состоялось неофициальное заседание Европейского совета, на котором главы государств и правительств обсудили роль Европейского союза на международной арене, включая недавние события в Афганистане, а также отношения между ЕС и Китаем. Никаких подробностей заседания, прошедшего в онлайн-формате, не приводятся.

Премьер-министр вернется в Эстонию 6 октября вечером.