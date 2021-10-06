Москва, 6 октября, 2021, 13:26 — ИА Регнум. Предложение сенаторов США о высылке из страны 300 российских дипломатов является эмоциональным. Об этом 6 октября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Чтобы выслать столько дипломатов, их сначала нужно иметь в таком количестве — это первое. Во-вторых, это, скорее, эмоциональные требования. Они, по всей видимости, даже не знают, сколько российских дипломатов там работают», — сказал он.

Также представитель Кремля уточнил, что политика Вашингтона в отношении России ведет к страданию народов обоих стран и напомнил, что американская сторона в течение нескольких лет ведет курс «на полное сворачивание отношений» с Москвой.

«Более того, такие агрессивные действия, которые были приняты еще предыдущей администрацией (США) — захват нашей дипсобственности и так далее — ни к чему хорошему не привели. Страдают россияне, которые не могут получить визы, страдают американцы, которые не могут получить визы. То, что происходит в наших двусторонних отношениях, вообще ведет к страданию народов двух стран», — отметил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ заявили, что американские сенаторы, потребовавшие выслать 300 российских дипломатов из Соединённых Штатов, вероятно, добиваются закрытия дипломатических учреждений США в России