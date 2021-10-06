Санкт-Петербург, 6 октября, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Пострадавший во время взрыва газа в квартире петербуржец получил 5% ожогов тела, а также другие ранения. В квартире произошло возгорание, которое ликвидировали пожарные. Об этом 6 октября сообщает издание «Петербургский дневник».

Дарья Драй ИА REGNUM Машина скорой помощи

По предварительной информации, в квартире взорвалась водонагревательная газовая колонка. Пострадал проживавший в квартире мужчина. У него диагностированы колото-резаные раны рук и живота, а также ожоги 5% тела.

«Взрывной волной между кухней и ванной комнатой выгнуло перегородку. В квартире деформировалась стена, выбиты дверные проемы. Сама площадь пожара составила 15 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что взрыв газа прогремел утром 6 октября на кухне трехкомнатной квартиры дома 57 по Рябовскому шоссе в Красногвардейском районе. В результате ЧП пострадал один человек из поврежденной квартиры, его передали медработникам. Жители соседних квартир эвакуированы. Происшествием заинтересовались в полиции и прокуратуре. Идут проверки по факту ЧП.