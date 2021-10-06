Москва, 6 октября, 2021, 13:26 — ИА Регнум. Процесс полноценного возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) следует ускорить. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 6 октября, открывая переговоры со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном в Москве.

Mid.ru Сергей Лавров

Лавров отметил, что необходимость полноценного возобновления договорённости по иранской ядерной программе без каких-либо изъятий и дополнений будет приоритетным вопросом встречи с иранским министром.

«Мы хотим обсудить сегодня, как можно ускорить этот процесс», — сказал глава российского МИД.

Лавров добавил, что Россия и Иран даже в условиях пандемии коронавируса ведут интенсивный политический диалог, в том числе на уровне глав государств. Присоединение Ирана к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в качестве полноправного члена будет новым направлением взаимодействия.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября Лавров обсудил иранскую ядерную сделку с государственным секретарём США Энтони Блинкеном.

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