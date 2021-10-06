Из-за COVID-19 в Костромской области могут ввести новые запреты
Кострома, 6 октября, 2021, 13:32 — ИА Регнум. Из-за начала четвертой волны коронавируса в Костромской области могут ввести новые ограничения. Об этом в интервью ГТРК «Кострома» 6 августа 2021 года заявил главный санитарный врач региона АлександрКокоулин.
За сутки в области выявлен 141 случай заражения коронавирусом. Предыдущий суточный рекорд был выявлен 28 ноября 2020 года, тогда в регионе насчитали 140 инфицированных.
По мнению врача, эпидемиологическая обстановка в регионе не только не позволяет отменитьсуществующий запрет на организацию массовых мероприятий, но и подводит власти к необходимости ввести новые ограничения:
Напомним, самоизоляция пенсионеров в Костромской области была введена с 23 октября 2020 года. Всего с начала пандемии в регионе выявлено 34 тысячи 472 случая заражения, 28 тысяч 892 человека выздоровели, ещё 798 человек погибли. В регионе создано 1300 коек для лечения пациентов с коронавирусом, 93% из них заполнены.