Кострома, 6 октября, 2021, 13:32 — ИА Регнум. Из-за начала четвертой волны коронавируса в Костромской области могут ввести новые ограничения. Об этом в интервью ГТРК «Кострома» 6 августа 2021 года заявил главный санитарный врач региона АлександрКокоулин.

Наталья Диева Кострома

За сутки в области выявлен 141 случай заражения коронавирусом. Предыдущий суточный рекорд был выявлен 28 ноября 2020 года, тогда в регионе насчитали 140 инфицированных.

«В конце июля-начале августа 2021 года был подъём заболеваемости по коронавирусу, потом он пошёл на снижение. Данный тип вируса — COVID-19 — мы относим к ОРВИ, и он имеет сезонность. Сейчас люди собираются в коллективы после отпусков, поэтому мы видим рост заболеваемости . К тому же некоторые граждане перестали носить маски и соблюдать другие меры безопасности. Ситуация с вакцинацией от коронавируса неудовлетворительна. Для создания коллективного иммунитета Костромской области необходимо привить порядка 300 тысяч человек, сейчас мы имеем цифру в 189 тысяч человек. Этого недостаточно», — сказал Кокоулин.

По мнению врача, эпидемиологическая обстановка в регионе не только не позволяет отменитьсуществующий запрет на организацию массовых мероприятий, но и подводит власти к необходимости ввести новые ограничения:

«На ближайшем заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции будет рассматриваться вопрос о возвращении обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет. Кроме этого, могут быть приняты ограничения для не привитых и не переболевших лиц старше 50 лет» , — заключил врач.

Напомним, самоизоляция пенсионеров в Костромской области была введена с 23 октября 2020 года. Всего с начала пандемии в регионе выявлено 34 тысячи 472 случая заражения, 28 тысяч 892 человека выздоровели, ещё 798 человек погибли. В регионе создано 1300 коек для лечения пациентов с коронавирусом, 93% из них заполнены.