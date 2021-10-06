Самара, 6 октября, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Ремонт участка автодороги Урал — Красный Яр — Городцовка досрочно завершили в Самарской области. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

Christopher Sessums Автотрасса

Сообщается, что ремонт этого участка автотрассы, протяженностью 8 км, осуществлялся в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»,

Отмечается, что участок дороги привели в нормативное состояние благодаря опережающему финансированию из федерального бюджета на ремонт дорожных объектов по национальному проекту, полученному Самарской областью весной текущего года, в размере 500 млн рублей.

По информации пресс-службы, этот участок был включен в перечень ремонтных работ в текущем году по многочисленным просьбам жителей района, поскольку по этой дороге проходит маршрут в детские лагеря летнего отдыха, на земельные участки, выделенные многодетным семьям, к новому коттеджному поселку и к поселковой набережной реки Сок.

Отмечается, что рабочие выполнили все работы, предусмотренные проектом и теперь жителям не нужно выезжать на федеральную трассу, загруженную транзитными грузопотоками.