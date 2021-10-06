В Самарской области сообщили о досрочном завершении ремонта участка дороги
Самара, 6 октября, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Ремонт участка автодороги Урал — Красный Яр — Городцовка досрочно завершили в Самарской области. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба областного правительства.
Сообщается, что ремонт этого участка автотрассы, протяженностью 8 км, осуществлялся в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»,
По информации пресс-службы, этот участок был включен в перечень ремонтных работ в текущем году по многочисленным просьбам жителей района, поскольку по этой дороге проходит маршрут в детские лагеря летнего отдыха, на земельные участки, выделенные многодетным семьям, к новому коттеджному поселку и к поселковой набережной реки Сок.
Отмечается, что рабочие выполнили все работы, предусмотренные проектом и теперь жителям не нужно выезжать на федеральную трассу, загруженную транзитными грузопотоками.