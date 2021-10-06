Вашингтон, 6 октября, 2021, 13:18 — ИА Регнум. На прошедшей неделе в Конгрессе США разразился невиданный кризис. Парламент не смог договориться об очередном, 79-м повышении предела госдолга Соединённых Штатов из-за раскола в стане демократов, которые владеют большинством в обеих палатах.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Ещё в конце лета Сенату США удалось утвердить обещанный Байденом во время выборов инфраструктурный план на 1,2 триллиона долларов, и накануне этот законопроект должна была одобрить Палата представителей. Но «прогрессисты» из Демократической партии, возглавляемые Берни Сандерсом, предложили изменить план, увеличив его до 3,5 трлн долларов, включив туда прямые пособия, финансирование детсадов и новую климатическую повестку.

Голосование по законопроекту должно было пройти одновременно с одобрением увеличения госдолга, но два сенатора от Демпартии отказались увеличивать траты до 3,5 трлн долларов, считая их чрезмерными и требуя уменьшить цифру до изначальных 1,2 трлн долларов.

Необходимо отметить, что либеральные СМИ тут же назвали конгрессменов «врагами демократии». Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси предложила раздельно проголосовать по законопроектам, но этому резкого воспротивились «прогрессисты» из Демпартии, занимающие 100 кресел в парламенте США. Члены прогрессивного крыла банально боятся, что их однопартийцы-центристы после одобрения 1,2 триллионного плана Байдена откажутся поддержать их законопроект на 3,5 триллиона и станут навязывать собственные условия, пишут аналитики Института РУССТРАТ.

На происходящее довольно остро отреагировал сам глава Белого дома. Байден выразил готовность потратить любое количество времени, но всё же добиться увеличения лимита госдолга США. Иначе казначейские ценные бумаги Соединённых Штатов резко потеряют в цене на международном рынке, а доллар утратит свою привлекательность в качестве мировой резервной валюты.

После кардинального раскола с республиканцами очередной кризис происходит уже внутри самой Демпартии, и авторитета Джо Байдена не хватает для урегулирования этого конфликта. Увлёкшись политическими играми, элиты США готовы растерять не только моральный авторитет государства, но и его экономическое благополучие, отметили в Институте РУССТРАТ. Это серьёзно подорвёт экономический потенциал США, а также рано или поздно отразится на военно-политических возможностях Вашингтона.