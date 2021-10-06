Тверь, 6 октября, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Тверской области из федерального бюджета выделено 66,3 млн рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора. Всего 46 субъектам страны на эти цели направят 1 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, Верхневолжье вошло в число регионов, которые получают наибольшее финансирование на пополнение контейнерного парка.

Пресс-служба правительства Тверской области Тверской области из федерального бюджета выделено 66,3 млн рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора

Работа по созданию в Тверской области комплексной системы обращения с ТКО ведется в рамках национального проекта «Экология».

"Реализация нацпроекта — это модернизация очистных сооружений и систем водоотведения, формирование современной системы обращения с твердыми коммунальными отходами», — отметил губернатор Игорь Руденя.

Главные целевые задачи — увеличение к 2030 году до 49% доли отходов, отправленных на утилизацию, на обработку — до 100%. Реализация проекта в регионе включает создание экотехнопарка, комплексов сортировки и мусороперегрузочных станций, развитие системы раздельного сбора мусора.

Сейчас в Тверской области активно идет работа по созданию новых и переоборудованию действующих контейнерных площадок для организации раздельного сбора отходов. В 2021 году для муниципальных образований уже закуплено 3,5 тыс. новых контейнеров. Выделенные федеральным правительством средства позволят активней внедрять раздельный сбор отходов в муниципалитетах Верхневолжья.

В регионе укрепляется законодательная база в сфере обращения с ТКО. По инициативе губернатора Игоря Рудени в Тверской области принят закон, запрещающий ввоз мусора на территорию Верхневолжья.

Особый акцент в документе сделан на утилизации строительных отходов. Транспорт, который перевозит строительный мусор на территории региона, должен быть оборудован системой ГЛОНАСС. А все контракты на строительство должны сопровождаться договорами на вывоз и утилизацию строительных отходов. Контролировать соблюдение установленных правил будет информационная система «Кадастр отходов».

Также по инициативе губернатора максимальный штраф за нарушение вышеперечисленных требований установлен в размере 1 млн рублей.