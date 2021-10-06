Санкт-Петербург, 6 октября, 2021, 13:18 — ИА Регнум. В сентябре 2021 года уровень загрязнения атмосферы Санкт-Петербурга в целом по городу был повышенным. «Наиболее всего воздух был загрязнен взвешенными веществами и аммиаком», — сообщили 6 октября в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Дарья Драй ИА REGNUM Московский район в Санкт-Петербурга

Повышенный уровень запыленности в сентябре отмечался во Фрунзенском (+4,8% от нормы), Василеостровском (+2,1%) и Московском (+2,2%) районах Петербурга.

«Случаев высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха в сентябре зафиксировано не было», — отметили специалисты.