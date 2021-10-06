Москва, , 13:17 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Национального собрания Армении Ален Симонян договорились развивать межпарламентское сотрудничество стран на международных площадках.

Россия и Армения Mil.ru

«Отношения между Россией и Арменией особые, носят стратегический характер», — отметил Володин и предложил при обсуждении вопросов, затрагивающих Армению или Россию, продолжать вырабатывать общую позицию двух стран на международных площадках.

«Это новый уровень межпарламентского сотрудничества, потому что мы, как правило, много говорим о дружбе, но она должна реализовываться в конкретных шагах. Мы надеемся, что строя работу в рамках парламентского измерения, мы выделим это направление, как одно из ключевых», — цитирует Володина сайт Госдумы.

Делегации России и Армении работают в рамках ПАСЕ, ПА ОБСЕ, МПА СНГ, ПА ОДКБ и Межпарламентского союза.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер парламента Армении Симонян находится с официальным визитом в Москве. Запланированы встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Читайте также: В Армении родные солдат примут участие в расследовании войны в Карабахе