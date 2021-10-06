Барнаул, 6 октября, 2021, 13:17 — ИА Регнум. В Барнауле намерены существенно увеличить проезд в общественном транспорте. Комментируя решение об изменении тарифной политики, принятое на координационном совете по ценообразованию Барнаула, депутат городской Думы Оксана Молодых («Справедливая Россия») назвала его не иначе, как цинизм. В своём телеграм-канале она пояснила:

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«Традиционно после выборов власть включает режим выдачи антисоциальных решений. Не обошлось и на этот раз. Сегодня заседал координационный совет по ценам, откуда заблаговременно был исключён представитель нашей фракции Александр Обидин.

Анализ предлагаемого для подписания главе города тарифного решения позволяет сделать вывод о том, что члены совета, поддержавшие такие параметры, больше всего решили «ударить» по пенсионерам, пользующимся безлимитным проездным и пригородными маршрутами, (повышение достигнет 850 руб., это почти 42%) и по школьникам (проездной составит 550 руб., это 22,2%), особенно по малообеспеченным школьникам (здесь повышение на 33,3%).

Гражданский проездной увеличится на 280 руб. или на 25,5%. Несмотря на то, что стоимость проезда не менялась с 2019 г. некоторые параметры повышения — цинизм, проявляемый к социально уязвимым категориям наших граждан. Такое увеличение опережает размеры индексаций пособий, пенсий, зарплат многих простых барнаульцев. Совет советом, а решение подписывает глава города».

В связи с этим Оксана Молодых направили главе Барнаула официальное письмо от фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе с просьбой принять меры по переработке проекта тарифного решения в сторону снижения цены на социально значимые услуги по указанным позициям.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2020 года стоимость проезда в общественном транспорте Барнаула повысили на 1−1,5 рубля в зависимости от тарифного плана. Поездка за наличный расчёт в автобусе, трамвае и троллейбусе составляла 26 рублей, в маршрутном такси — 28 рублей.

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