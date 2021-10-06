Новосибирск, 6 октября, 2021, 13:17 — ИА Регнум. В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2128 пациентов, в том числе 32 ребенка. Об этом сегодня, 6 октября, сообщил оперативный штаб региона.

Mos.ru Врач с аппаратом ИВЛ

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«В отделениях реанимации находятся 244 человека. На ИВЛ — 32 пациента», — уточнил оперштаб.

Всего в регионе сделано 2 556 527 тестов на коронавирус.