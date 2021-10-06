София, 6 октября, 2021, 13:13 — ИА Регнум. В ближайшее время стоимость электроэнергии и услуг центрального отопления в Болгарии вырастет примерно на 30 процентов. Об этом говорится в заявлении Комиссии по энергетическому и водному регулированию Республики Болгария (КЕВР), передает Болгарское национальное телевидение.

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По словам экспертов КЕВР, предстоящие изменения связаны с резким ростом цен на энергоносители в Европейском союзе в целом.

«Соответствующий болгарский рынок мгновенно отреагирует на любые ценовые колебания в этой отрасли», — говорится в заявлении структуры.

Согласно официальной информации, новое подорожание коснется, в основном, частных бытовых потребителей. Информации о возможном подорожании услуг энергетиков для промышленных компаний не поступало.

Ранее сотрудники болгарских спецслужб провели операцию в некоторых офисах КЕВР, проверяя информацию о том, что регулятор умышленно завышал цены на электричество и водоснабжение в стране. Предварительные результаты проверки не разглашаются.