Вашингтон, 6 октября, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Согласно информации портала Mojo, американская инди-рок группа, использующая элементы фолк музыки, Big Thief собирается выпустить двойной альбом на 20 треков в следующем году.

Музыка

Новости о грядущем релизе появились в новом выпуске журнала Mojo, который утверждает, что продолжение альбомов «U.F.OF.» и «Two Hands» будет включать в себя 20 новых песен. Также сообщается, что на новом альбоме появится один из недавно вышедших синглов, а именно «Little Things». Вокалистка группы Эдриенн Ленкер рассказала: «У нас накопилось так много песен, которые мы полюбили, может быть, около 50. 20, конечно можно сократить до 12, но 50 — это слишком много». Эдриенн также высказалась подробнее о грядущей пластинке: «Я заметила, что многое в этом альбоме более воодушевляющее и обнадеживающее, чем мы делали раньше. Что забавно, учитывая время, в котором мы находимся. И есть больше принятия себя и парадигмы времени, в которой мы находимся. Тайны человечества и то, как все это разворачивается. Я, наверное, буду писать об этом до самой смерти!» — заявляет вокалистка Big Thief.

https://www.instagram.com/p/CThf3LkLQxF/

Новый альбом группы, согласно заявлением самого коллектива, ожидается в начале 2022 года.