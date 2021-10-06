Новосибирск, 6 октября, 2021, 13:13 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 6 октября, за минувшие сутки было выявлено 182 случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 169 случаев.

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«Скончались пятнадцать пациентов: мужчины в возрасте 27 лет, 29 лет, 59 лет, 67 лет, 67 лет, 68 лет, 71 год, 73 года и женщины в возрасте 55 лет, 57 лет, 63 года, 68 лет, 75 лет, 81 год, 93 года. Всего в регионе умерли 3059 человек», — сообщил оперативный штаб региона.

Всего в регионе зарегистрировано 64 568 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 5546 детей; 51 024 пациента полностью выздоровели (+131 за сутки).