Берлин, 6 октября, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) изобразил Крым как территорию Украины на карте, на которой представлены страны-участницы чемпионата Европы — 2024.

Крым

Во время презентации логотипа Евро-2024, которая прошла в Берлине, была показана карта Европы, на которой контур Украины изображен вместе с Крымом.

https://twitter.com/EURO2024/status/1445473499720531968

Чемпионат Европы по футболу состоится с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.

Напомним, в 2014 году законная власть Украины перестала существовать после государственного переворота в Киеве, после чего жители Крыма поддержали на референдуме идею воссоединения с Россией.