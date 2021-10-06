Сеул, 6 октября, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Валютные резервы Южной Кореи за месяц выросли на $40 млн. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

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Согласно опубликованным данным, на конец сентября 2021 года валютные резервы страны составили $463,97 млрд.

Эксперты отмечают, что рост показателя связан с увеличением доходности валютных активов.

Ценные бумаги выросли на $1,05 млрд, до $419,3 млрд, однако депозиты, напротив, сократились на $1,15 млрд, до $19,85 млрд. Золото сохранилось на уровне $4,79 млрд.

По состоянию на конец августа Южная Корея занимает восьмое место в мире по валютным резервам. Первое место занял Китай — $3,23 трлн, на втором месте была Япония — $1,42 трлн, на третьем месте Швейцария — $1,09 трлн.