Москва, 6 октября, 2021, 13:09 — ИА Регнум. Глава «Союза журналистов России» Владимир Соловьёв «выразил сожаление в связи с тем, что одна из крупнейших российских газет покидает своих читателей в Белоруссии», сказано в опубликованном 5 октября заявлении российского журналистского объединения.

Владимир Соловьёв Владимир Соловьёв

Поводом стало опубликованное в тот же день сообщение российской «Комсомольской правды», в котором сказано: «Проанализировав события последнего года и особенно последней недели, «Комсомольская правда» приняла решение закрыть свое представительство в Минске ЗАО «БелКП-ПРЕСС». Всем сотрудникам будут выплачены денежные компенсации или предложена работа на других предприятиях КП».

«В. Соловьёв отметил, что, при этом, в СЖР надеются на возвращение в ближайшее время журналиста Геннадия Можейко к своим родным и на возобновление работы «Комсомольской правды» в соседней республике», — сказано в заявлении СЖР.

Напомним, накануне был арестован корреспондент белорусского издания «Комсомольская правда в Белоруссии». Министерство информации Белоруссии заблокировало сайт издания, разъяснив, что публикация на тему перестрелки 28 сентября в Минске содержит «сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности, заключающихся в искусственном нагнетании напряженности и противостояния в обществе, между обществом и государством».