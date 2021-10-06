Челябинск, 6 октября, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Раненный во время охоты председатель Еткульского райсуда Вадим Кинзин находится в областной больнице. Об этом пишут СМИ.

Цитата из а/ф «Из Нового Света». реж Масаши Ишихама. 2012. Япония Охота

По данным 74.ru, его привезли санавиацией. Состояние пациента оценивается как тяжёлое.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл вечером 4 октября в Еткульском районе. После ранения пострадавшему была проведена хирургическая операция.