Мишустин оценил потенциал агропромышленного комплекса России
Москва, 6 октября, 2021, 13:07 — ИА Регнум. Потенциал агропромышленного комплекса России ещё далеко не исчерпан, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в видеообращении к участникам и гостям выставки «Золотая осень».
Премьер-министр подчеркнул, что агропромышленный комплекс «успешно решает задачи продовольственной безопасности России и сохраняет курс на создание высокотехнологичного, современного производства».
Как сообщало ИА REGNUM, руководители целого ряда региональных АПК приветствовали недавние инициативы производителей минеральных удобрений по фиксированию цен и предоставлению скидок на свою продукцию фермерам и овощеводам открытого грунта. Первой в стране эти меры предложила ФосАгро, крупнейший российский производитель фосфорсодержащих удобрений, затем к ней присоединились практически все значимые производители минеральных удобрений страны.
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