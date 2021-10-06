Москва, 6 октября, 2021, 13:07 — ИА Регнум. Потенциал агропромышленного комплекса России ещё далеко не исчерпан, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в видеообращении к участникам и гостям выставки «Золотая осень».

Иван Шилов ИА REGNUM Мишустин

«Наш агропром, как уже говорил президент, за последние годы добился впечатляющих результатов. Но очевидно, что потенциал нашего сельского хозяйства еще далеко не исчерпан, есть еще немало возможностей для новых проектов в агросекторе», — сказал Мишустин в видеообращении.

Премьер-министр подчеркнул, что агропромышленный комплекс «успешно решает задачи продовольственной безопасности России и сохраняет курс на создание высокотехнологичного, современного производства».

«Как неоднократно подчеркивал президент, мы полностью обеспечиваем себя основными продуктами питания и последовательно осваиваем глобальные рынки», — подытожил Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, руководители целого ряда региональных АПК приветствовали недавние инициативы производителей минеральных удобрений по фиксированию цен и предоставлению скидок на свою продукцию фермерам и овощеводам открытого грунта. Первой в стране эти меры предложила ФосАгро, крупнейший российский производитель фосфорсодержащих удобрений, затем к ней присоединились практически все значимые производители минеральных удобрений страны.

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