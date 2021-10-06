Киев, 6 октября, 2021, 13:07 — ИА Регнум. Принцип ненарушения территориальной целостности действует только в отношении государств, соблюдающих принцип равноправия и самоопределения народов, аэтот принцип на Украине последовательно попирается, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 6 октября, комментируя высказывания представителя российской делегации в ООН Дениса Лозинского.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Как сообщалось ранее, Лозинский заявил, что Россиянебрала на себя обязательствопринуждать регионы Украины оставаться в составе страны, если того не хочет местное население. Так он ответилукраинскому дипломатуВладимиру Лакомову, который заявил, что воссоединение Крыма с Россией — «вопиющее нарушение» Москвойположений Будапештского меморандума.

« Российский представитель, выступая в ООН по теме Крыма и территориальной целостности Украины, был совершенно прав, делая акцент на уважении Россией волеизъявления населения полуострова. Тем более в условиях, когда выход из состава Украины был для него единственным способом защитить свои интересы.

Принцип уважения права народов на самоопределение является одним из основных принципов международного права, он зафиксирован в основополагающих документах ООН: Международном пакте о гражданских и политических правах и Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах, одобренных Генеральной Ассамблей ООН в 1966 году. Более того, в первом документе подчёркивается, что участвующие в Пакте государства должны поощрять осуществление права на самоопределение и уважать это право. Те же идеи закреплены в Декларации о принципах международного права, одобренной Генассамблеей ООН в 1970 году, а также в Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, подписанном в Хельсинки в 1975 году.

Есть в международном праве и принцип уважения территориальной целостности государств. Взаимосвязь между ним и принципом уважения права народов на самоопределения сложная, но что точно следует из Декларации о принципах международного права, так это то, что принцип ненарушения территориальной целостности или политического единства действует в отношении государств, подчёркиваю, соблюдающих в своих действиях принцип равноправия и самоопределения народов. А этот принцип, как мы знаем, на Украине последовательно попирается.

Надо сказать, что примеры уважения волеизъявления жителей Крыма, а также Абхазии и Южной Осетии являются в практике современных международных отношений, скорее, исключениями; в большинстве случаев принцип сохранения территориальной целостности государств подминает под себя принцип уважения права на самоопределение. Такую позицию по отношению к Крыму, Абхазии и Южной Осетии занимают страны Запада, хотя ещё до прекращения существования СССР они поддержали независимость, скажем, Латвии, Литвы и Эстонии. Так происходит в случае с Приднестровьем, с Нагорным Карабахом, с Каталонией, с Донецкой и Луганской Народными Республиками, наконец.