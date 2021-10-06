Ещё 25 пациентов с коронавирусом скончались в Красноярском крае
Красноярск, 6 октября, 2021, 13:06 — ИА Регнум. В Красноярском крае за прошедшие сутки жертвами COVID-19 стали 25 человек. Об этом 6 октября сообщается в сводке на сайте «Стопкоронавирус.рф».
Александр Куликов ИА REGNUM
Медсестра реанимационного отделения
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За весь период пандемии в Красноярском крае скончался 5961 пациент с коронавирусной инфекцией.
Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 394 носителя коронавируса, выздоровел 351 человек.