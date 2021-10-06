Белгород, 6 октября, 2021, 13:13 — ИА Регнум. В Белгородской области 6 октября выявлены рекордные 212 новых носителей коронавируса — на четыре больше, чем за предыдущие сутки. Общее количество подтверждённых диагнозов COVID-19 превысило 55 тысяч. Зарегистрировано ещё семь летальных исходов, на вакцинацию записались 1 014 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в Белгородской области подтверждено 55 103 случая заболевания COVID-19. Справился с болезнью 48 561 человек, в том числе 276 — выписаны за минувшие сутки. в стационарах находятся 1 695 пациентов, получают амбулаторную помощь 3 655 жителей, на самоизоляции — 14 637 человек.

От осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончались 1 192 пациента.

На вакцинацию записались 761 738 добровольцев, получили две прививки уже 709 031 человек.