Москва, 6 октября, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Рубль продолжил укреплять свои позиции на торгах 5 октября, отправив доллар к минимумам конца июня на подходе к отметке 72 рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Деньги

«Сегодня, 6 октября, котировки пары рубль/доллар открылись гэпом вверх и пытаются вернуться за пределы зоны 72,50 руб., но пока безуспешно.

Рост курса рубля происходит, прежде всего, за счет нефтяного фактора, где цены продолжают обновлять максимумы трехлетней давности, игнорируя признаки перекупленности.

Ралли нефти марки Brent помогает рублю противостоять устойчивости доллара на международной арене, где индекс USD торгуется вблизи однолетних максимумов. Также в пользу российской валюты говорят перспективы дальнейшего повышения ставки Банком России уже в конце октября.

В краткосрочной перспективе теоретически создается угроза для уровня 71 руб., однако ее пробой не состоится, если нефть уйдет на коррекцию.

До конца недели пара доллар/рубль способна укрепиться, оттолкнувшись от минимумов, если ключевая статистика по американскому рынку труда превысит прогнозы и придаст долларовым быкам новый импульс на ожиданиях скорого начала сворачивания стимулов ФРС США.

На данный момент все внимание направлено на зону 72,50 руб., поскольку после ее пробоя доллар нацелится на отметку в 73 рубля», — считает эксперт.

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