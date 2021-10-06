Минск, 6 октября, 2021, 13:04 — ИА Регнум. «Продолжается визит делегации политических деятелей Украины в Белоруссию», — сообщила утром 6 октября белорусская государственная «Белтелерадиокомпания». Из состава делегации представлен только бывший председатель Верховного совета Украины Александр Мороз.

Белоруссия и Украина

Согласно сообщению, делегация посетила деревообрабатывающее госпредприятие «Витебскдрев» в Витебской области. «Побывали и в белорусской деревне будущего — агрогородке Мазолово. Развитая инфраструктура и высокотехнологичное АПК-производство поразили гостей», — отметили белорусские пропагандисты.

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В программе посещений «представителей Украины» (так они позиционируются в белорусских госСМИ) значатся объекты в Минске и Минской области — «Чижовка-Арена», агрокомбинат «Ждановичи» и «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация».

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Напомним, официальный Киев не признаёт Александра Лукашенко президентом Белоруссии и участвует в режиме санкций, наложенных ЕС и США на белорусских силовиков, пропагандистов, чиновников, аффилированных с ними представителей частного бизнеса и госпредприятия. Весенний визит к Лукашенко депутата Верховного совета Украины Евгения Шевченко вызвал большой скандал, ставший поводом для исключения нардепа из президентской фракции «Слуга народа».