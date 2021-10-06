Москва, 6 октября, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Стратегические учения Вооружённых сил России и Белоруссии «Запад-2021» показали способность войск двух государств обеспечивать региональную безопасность. Об этом 6 октября, подводя итоги манёвров, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

President.gov.by Военные учения «Запад-2021»

«Совместное стратегическое учение «Запад-2021» продемонстрировало возросшую выучку войск, способность созданных межвидовых группировок двух государств эффективно выполнять задачи по обеспечению региональной безопасности», —сказал глава Минобороны России.

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Шойгу добавил, что цели учения были достигнуты, а учебные вопросы отработаны в полном объёме.

Как сообщало ИА REGNUM, стратегические учения «Запад-2021» вооружённых сил России и Белоруссии проводились в период с 10 по 16 сентября 2021 года на девяти полигонах, расположенных на территории РФ, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах в Белоруссии.

В манёврах были задействованы почти 200 тыс. человек, свыше 80 самолетов и вертолётов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 15 кораблей.

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Как заявил заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Истраков на торжественной церемонии закрытия учений, учения «Запад-2021» показали полную совместимость средств управления Вооружённых сил двух государств.