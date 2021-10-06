Нью-Йорк, США, 6 октября, 2021, 13:05 — ИА Регнум. В сети обнародованы фотографии уникального компактного пикапа Mini Clubman. Об этом сообщается на канале The Miniac в Youtube.

The Miniac Пикап Mini Clubman

Данный пикап был создан умельцем по имени Тимоти, который живет в Нью-Йорке. Он срезал крышу Mini Clubman, а затем приступил к добавлению всех видов распорок, чтобы придать модели жесткость, превратив его в настоящий функциональный пикап

В итоге Clubman получил лифт подвески, толстые шины, багажник на крыше, иную решетку радиатора, а также стальную трубчатую раму.

У этого пикапа Mini нет грузовой платформы из стекловолокна. Однако он выглядит, как серийная модель британской марки.

Ранее компания Mini опубликовала тизерное изображение новой модели, которая получит название Hardtop Cooper S.

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