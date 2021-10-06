Бишкек, 20 октября, 2022, 01:46 — ИА Регнум. В 2022 году государство выделило 15,5 млрд сомов (11,7 млрд рублей) на развитие энергетики. Об этом заявил премьер-министр Акылбек Жапаров, выступая на заседании республиканского парламента.

Администрация Липецкой области Энергетика

По его словам, на закупку топлива и импорт электроэнергии бюджет потратил 9 млрд сомов (6,8 млрд рублей) и на подготовительный этап к началу строительных работ на ГЭС «Камбар-Ата — 1» — ещё 1,6 млрд сомов (1,21 млрд рублей).

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«К декабрю текущего года планируется ввести в эксплуатацию четвёртый гидроагрегат Токтогульской ГЭС. Таким образом, будет значительно снижена нагрузка на Бишкекскую ТЭЦ», — глава правительства.

Жапаров отметил, что показатели водно-энергетического баланса страны в этом году выглядят более оптимистично по сравнению с прошлым годом.

«Объем воды в Токтогульском водохранилище на 1,5 млрд кубометров больше, чем в прошлом году. Потребность страны в электроэнергии в 2022 году составит 16 млрд киловатт-часов. Для того, чтобы её удовлетворить, были заключены соглашения на импорт электричества из Узбекистана, Туркмении и России», — констатировал Акылбек Жапаров.

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