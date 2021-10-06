Москва, 6 октября, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Реализация предложений группы сенаторов предпринять меры для увеличения числа сотрудников посольства США в Москве чревата снижением фактического уровня дипломатических отношений до критически низкого, отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

«Вопрос: осознают ли они, что реализация их очередного «русофобского шедевра» чревата вынужденным закрытием дипучреждений и снижением фактического уровня дипломатических отношений до критически низкого?» — рассуждает Слуцкий в телеграм-канале.

Он напомнил, что группа американских сенаторов от обеих партий призвала президента США Джо Байдена принять меры для увеличения числа сотрудников посольства Соединенных Штатов в Москве, а в случае отказа РФ сотрудничать — выслать из страны 300 российских дипломатов.

«Популизм и некомпетентность», — констатировал Слуцкий, отметив, что представители Сената явно рассчитывали на громкий пиар-ход, но при этом плохо разобрались в проблеме.

«Именно Вашингтон развязал противостояние с Россией в дипломатической сфере еще в конце 2016 года, сделав мишенями сотрудников дипмиссий России и посольские объекты. Мы все помним необоснованные высылки дипломатов в считанные дни, захват дипсобственности и другие агрессивные и противоправные меры американской стороны. Все действия Москвы носили ответный и, подчеркну, взвешенный и симметричный характер», — указал парламентарий.

Но американские сенаторы не хотят вникать в эти тонкости, предпочитая строчить гневные послания своему президенту и выносить их в публичную плоскость, констатировал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в российском МИД предположили, что предложение выслать 300 российских дипломатов может объясняться попыткой добиться закрытия заграничных учреждений от Соединенных Штатов Америки на территории России.

Читайте также:МИД России пригрозил закрытием учреждений США после угроз из Вашингтона