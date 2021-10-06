Белград, 6 октября, 2021, 17:55 — ИА Регнум. Более сотни иностранных делегаций заявили о своем участии в конференции, посвященной 60-летию Движения неприсоединения, которая пройдёт в середине октября в Белграде. Об этом сообщил министр иностранных дел Сербии Никола Селакович 6 октября.

Mfa.gov.rs Никола Селакович

«В этом году это будет одно из самых крупных многосторонних мероприятии в Европе», — сказал Селакович и эфире телеканала Pink.

Министр добавил, что стратегической целью Белграда является вступление в ЕС, но при этом Сербия не отказывается от своих традиционных друзей, «а это не только Россия и Китай, но также и страны-члены Движения неприсоединения».

«Сербия сегодня является серьезной, суверенной страной, в которой решения принимают не иностранные послы. Мы принимаем во внимание не только собственные интересы, но и интересы других стран», — отметил Селакович, напомнив о региональной инициативе Open Balkan, в которой участвует Сербия.

Напомним, что Движение неприсоединения было учреждено в октябре 1961 года в Белграде. Оно объединило 120 государств мира на принципах неучастия в военных блоках. В честь 60-летия со дня создания организации в Белграде 11 и 12 октября пройдет конференция стран, участвующих в Движении неприсоединения.