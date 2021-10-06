Красноярск, 6 октября, 2021, 12:58 — ИА Регнум. По состоянию на 6 октября в Красноярском крае подтверждено 118 297 случаев заражения коронавирусом, в том числе за прошедшие сутки в регионе выявили 394 носителя SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора.

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По данным ведомства, под медицинским наблюдением на дому находится 27 699 контактных человек. За последние сутки под наблюдение взяли 2663 человек, сняли с наблюдения — 2535.

С начала пандемии в крае проведено 3 746 993 теста на коронавирус (+8493 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября в регионе было выявлено 383 случая заболевания.