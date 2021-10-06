Москва, 6 октября, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Трудности на работе из-за глобального сбоя в социальных сетях и мессенджерах компании Facebook Inc испытал каждый шестой работающий житель России (17%), приводит данные опроса исследовательский центр портала Superjob.ru.

Интернет-мессенджеры

Неполадки в работе интернет-сервисов заметили большинство опрошенных (68%). Больше всего расстраивала отсутствие общения в WhatsApp и Instagram: «не смогли отправить ни одного сообщения».

Каждого второго респондента (50%) глобальный сбой в работе соцсетей и мессенджеров огорчил. Женщины чаще отмечали перебои в работе WhatsApp и Instagram, мужчины — в Facebook. При этом порадовались сбою 11%.

Опрос проведен 5 октября 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 321 населенном пункте.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября 2021 года у компании Facebook Inc. произошел глобальный сбой, отразившийся на работе принадлежащих ей соцсетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp.

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