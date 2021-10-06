Кызыл, 6 октября, 2021, 12:55 — ИА Регнум. В столице Тувы Кызыле правоохранители за хранение наркотиков задержали двоих школьников. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, вечером 5 октября подросток совершил сброс неизвестного вещества при виде сотрудников ППС.

40.мвд.рф Наркотики

Задержанным оказался 16-летний учащийся городской гимназии, а изъятым веществом — гашиш.

«Несовершеннолетний пояснил полицейским, что наркотическое средство взял у своего друга — 15-летнего школьника, который также был доставлен в полицию для разбирательств», — отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело за хранение наркотического вещества в значительном размере. В настоящее время полицейские выясняют, откуда подростки взяли запрещённое вещество.