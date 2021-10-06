Перемышль, Калужская область, 6 октября, 2021, 13:12 — ИА Регнум. В Калужской области предстал перед судом 49-летний житель Суворовского района Тульской области. Мужчина обвинён в покушении на дачу взятки сотруднику полиции, сообщили 6 октября корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

В мае 2021 года мужчина, находясь в служебном кабинете сотрудника ГИБДД, желая избежать установленной законом ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования — лишения водительских прав, передал полицейскому взятку в размере 20 тыс. рублей за ненаправление материалов в мировой суд. Сотрудник полиции незамедлительно сообщил о данном факте в дежурную часть.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.