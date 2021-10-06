Москва, , 12:51 — REGNUM Кремль несколько месяцев назад направил Украине предложения по возможной встрече президента России Владимира Путина и главы Украины Владимиром Зеленским, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на информированный источник.

Владимир Путин и Владимир Зеленский перед началом встречи в нормандском формате Kremlin.ru

Так, пишет газета, в Кремле считают, что лидерам двух стран можно было бы договориться о восстановлении дипотношений, согласовать возвращение послов, снять взаимные торгово-экономические санкции и отменить ограничения в отношении физических и юридических лиц.

Также Москва назвала возможным принятие решения о восстановлении транспортного сообщения между Россией и Украиной и заключение договора о подготовке соглашения о транзите и поставках газа после 2024 года.

При этом, отметил источник, Москва не предлагала Киеву обсудить тему Крыма, а вопрос урегулирования конфликта в Донбассе в проекте упоминается «в виде замечания, что представители России в Трехсторонней контактной группе и в «нормандском формате».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным состоится, когда российский лидер будет к ней готов. В свою очередь пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков пояснил, что такие переговоры могу состояться только при условии выполнения Киевом Минских соглашений.

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