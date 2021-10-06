Душанбе, 28 декабря, 2015, 14:49 — ИА Регнум. Президент Ильхам Алиев поручил Министерству по чрезвычайным ситуациям Азербайджана направить гуманитарную помощь жителям Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана, пострадавшим в результате землетрясения, произошедшего 7 декабря 2015 года.

Отмечается, что в состав гуманитарного груза, чья стоимость составила порядка 800 тыс. манатов (около 54 млн 481,8 тыс. рублей), были включены: 110 палаток, 50 генераторов, 2000 комплектов постельного белья, 6000 квадратных метров кровли, 30 кубометров древесины, а также 9500 кг сахара, 15 тонн риса, 3 тонны чая, свыше 16 тонн растительного масла, 19 тонн муки, 19 тонн макарон и более 18 тонн вермишели.

ИА REGNUM напоминает, что 7 декабря 2015 года в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана была зафиксирована серия из шести землетрясений силой до 8 баллов по шкале Рихтера и магнитудой от 4,6 до 7,8. В результате пострадалисвыше 800 домов, погибли 2 человека и еще 14 получили травмы различной степени тяжести.