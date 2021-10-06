Вологда, 6 октября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. За последние сутки в Вологодской области ковид унес 12 жизней, с начала пандемии жертвами инфекции стали 1939 жителей региона.

Sakhalin.gov.ru Коронавирус

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе, 5 октября в регионе было выявлено 274 случая заболевания COVID-19. Общее число случаев выявления инфекции выросло до 70 319.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области введут запрет на посещение общественных мест без QR-кодов.