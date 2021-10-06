Санкт-Петербург, 6 октября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. За последние сутки в стационары Петербурга, лечащие COVID-19 и пневмонии, поступило 437 пациентов, сообщили 6 октября в городском оперштабе. Это на 179 больных больше, чем было госпитализировано сутками ранее. Суточный рост составил 69%.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина реанимации

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В 13 городских и трех федеральных коронавирусных стационарах в настоящее время находятся 5889 человек, это на 142 человека больше, чем в предыдущие сутки. В отделениях реанимации таких стационаров находится 550 пациентов (было 529), в том числе 249 человек подключены к аппаратам ИВЛ (за сутки цифра не изменилась).

Выписан за сутки 371 излечившийся пациент. В Петербурге свободны 19,54% коронавирусных коек (от норматива Минздрава). Всего развернуто 7396 инфекционных коек.

На амбулаторном лечении от COVID-19 в Петербурге находится 26 921 человек, их количество за сутки увеличилось на 654 человека.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге снизился за сутки на 0,16 ед. и составляет сегодня ровно 1 единицу (по нормативу Роспотребнадзора). Этот показатель говорит о том, сколько человек в среднем заражает один заболевший до своей изоляции в больнице или дома.

Напомним, за последние сутки в Петербурге выявили 2187 новых случая заражения коронавирусом. От COVID-19 за сутки умерли 55 человек. Выписаны по выздоровлению 1675 человек.