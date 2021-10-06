Белгородский район, Белгородская область, 6 октября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. В полиции проводят проверку по заявлению об отравлении собак рядом с приютом «Добрый дом» в селе Новая Нелидовка Белгородской области, сообщили ИА REGNUM 6 октября в пресс-службе регионального УМВД.

Бездомный пес

С заявлением в ОМВД обратилась руководитель приюта. Женщина рассказала, что 2 октября в 11:30 волонтёры выгуливали шесть собак на поводках за пределами питомника. После возвращения животные почувствовали себя плохо, двух питомцев спасти не удалось. В пасти одной из собак зоозащитники обнаружили таблетку.

Погибшие животные направлены в Белгородскую межобластную ветеринарную лабораторию для установления причин смерти.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.